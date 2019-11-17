Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в команде нападающего «Реала» Карима Бензема.

Как сообщает Don Balon, Роналду нравилось взаимодействовать с Бензема во время выступлений за «Реал» – португалец предполагает, что переезд Карима в Турин сможет улучшить его результативность.

Однако главный тренер «галактикос» Зинедин Зидан не намерен отпускать Бензема – в нынешнем сезоне француз обрел второе дыхание и наколотил девять мячей в 11 матчах Ла Лиги.

Контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Француз выступает за мадридский клуб с лета 2009-го.

После трансфера в «Ювентус» Роналду забил 34 мяча в 57 матчах.

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