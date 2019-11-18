Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свои замены в матчах против «Локомотива» и «Милана», которые наделали много шума.

«В последние три недели я был не до конца готов. Все знают, что я не люблю, когда меня меняют. Но в моих жестах после замен не было ничего негативного. Я пытался помочь «Ювентусу», выступая с травмой.

Я прекрасно понимаю [почему Сарри сделал эти замены]. В этих двух матчах я чувствовал себя не очень здорово и не был готов на 100%», – приводит слова Роналду Football Italia.

В матче с «Локомотив» Сарри снял Роналду на 81-й минуте, в игре с «Миланом» – на 55-й.

В чемпионате Италии-2019/20 Криш провел 10 матчей, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

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