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Роналду устроит ужин одноклубникам перед матчем с «Аталантой», чтобы объясниться за поведение
Рон восстанавливает атмосферу в команде.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пригласил всю команду на ужин перед выездом на матч против «Аталанты». Португалец хочет объясниться за поведение в последних играх.
Во встречах против «Локомотива» и «Милана» Сарри досрочно убирал Криштиану с поля, на что звездный нападающий реагировал достаточно жарко – ругался на тренера, скандалил на скамейке и за ее пределами. Как сообщает Il Bianconero, португалец решил созвать команду перед поездкой в Бергамо 23 ноября и лично прояснить ситуацию.
- Ранее Сарри заявил, что никакого конфликта с Роналду у него нет, а недовольство Криша объясняется неважным физическим состоянием и невозможностью выкладываться на максимум.
- Криш забил 99-й матч за сборную в игре против Люксембурга.
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