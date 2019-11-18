Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пригласил всю команду на ужин перед выездом на матч против «Аталанты». Португалец хочет объясниться за поведение в последних играх.

Во встречах против «Локомотива» и «Милана» Сарри досрочно убирал Криштиану с поля, на что звездный нападающий реагировал достаточно жарко – ругался на тренера, скандалил на скамейке и за ее пределами. Как сообщает Il Bianconero, португалец решил созвать команду перед поездкой в Бергамо 23 ноября и лично прояснить ситуацию.

Ранее Сарри заявил, что никакого конфликта с Роналду у него нет, а недовольство Криша объясняется неважным физическим состоянием и невозможностью выкладываться на максимум.

Криш забил 99-й матч за сборную в игре против Люксембурга.

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