Джорджина порадовала фолловеров тремя снимками в обтягивающих топе и лосинах
В последнее время девушка Криштиану выглядит еще ярче, чем обычно.
Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в инстаграме.
Девушка надела обтягивающие топ и лосины и снялась в рекламной фотосессии для онлайн-шопа Alo Yoga. Пост собрал более двух миллионов лайков.
- Роналду провел 10 матчей в чемпионате Италии-2019/20, забив 5 мячей и отдав 1 ассист.
- Ранее Криштиану забил 99-й мяч в составе сборной Португалии.
Роналду впервые высказался о своих заменах в матчах с «Локомотивом» и «Миланом»
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