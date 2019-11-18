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Джорджина порадовала фолловеров тремя снимками в обтягивающих топе и лосинах

Джорджина порадовала фолловеров тремя снимками в обтягивающих топе и лосинах
Eurosport

37 мин. назад

В последнее время девушка Криштиану выглядит еще ярче, чем обычно.

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала новый пост в инстаграме.

Девушка надела обтягивающие топ и лосины и снялась в рекламной фотосессии для онлайн-шопа Alo Yoga. Пост собрал более двух миллионов лайков.

  • Роналду провел 10 матчей в чемпионате Италии-2019/20, забив 5 мячей и отдав 1 ассист.
  • Ранее Криштиану забил 99-й мяч в составе сборной Португалии.

Роналду впервые высказался о своих заменах в матчах с «Локомотивом» и «Миланом»

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