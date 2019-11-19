Балотелли – матери своего ребенка: «Мамма мия, вот это задница»
Марио знает толк в красивых женщинах.
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли прокомментировал пост в инстаграме итальянской певицы и модели Рафаэллы Фико.
«Мамма мия, вот это задница», – написал Марио под видео, где Рафаэлла выполняет упражнение со штангой.
А вот еще один пост из инстаграма Рафаэллы, который доказывает, что в словах Марио было 100% истины.
- Балотелли и Фико встречались в 2011-2012 гг, в это время у них родилась дочь Пия.
- В чемпионате Италии-2019/20 Балотелли провел 7 матчей и забил 2 мяча.
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