Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду тайно обручился со своей подругой Джорджиной Родригес.

Свадьба прошла в Марокко, событие не афишируется публично из-за непростых отношений между Джорджиной и Долорес Авейру – матерью футболиста. Мероприятие носило закрытый характер и не освещалось СМИ.

Новость сообщает Clarin со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000 – таблоид обещает предоставить читателям подробности в следующем номере.

Криш встречается с дамой с 2016 года.

В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

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