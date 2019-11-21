Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Питер Крауч поделился забавной историей о том, как Криштиану Роналду реагировал на сравнения с Лионелем Месси, когда выступал за «Манчестер Юнайтед».

«Я разговаривал с футболистами «Манчестер Юнайтед» в расположении сборной Англии. Они рассказывали, как шутили на ним и пытались задеть его, говоря, что Месси лучше. Знаете, что он отвечал? «Да, но Месси не выглядит так, как я», – приводит слова 38-летнего Крауча Daily Mail.

Роналду играл за «МЮ» с 2003 года, пока в 2009-м не перешел в «Реал».

В составе английской команды Криш завоевал девять трофеев, включая Лигу чемпионов.

Novella 2000: Роналду и Джорджина тайно поженились в Марокко

Качай приложение Eurosport для iOS и Android