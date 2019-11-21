Вратарь клуба итальянской Серии С «Реджаны» Маттео Волтолини вляпался в секс-скандал после публикации видео интимного характера.

23-летний футболист в минувшее воскресенье, 17 ноября, отдыхал в одном из ночных клубов. Там он занялся сексом с девушкой – половой акт был снят на камеру, ролик попал в интернет.

Клуб мгновенно отреагировал на произошедшее и отстранил Волтолини на неделю до выяснения обстоятельств, сообщил Mundo Deportivo.

«Реджана» занимает третье место в дивизионе B Серии С.

Клуб Волтолини отстает от идущей первой «Виченцы» на 3 балла.

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