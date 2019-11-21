29-летнего итальянского нападающего Марио Балотелли изгнали с тренировки «Брешии». Тренер команды Фабио Гроссо посчитал, что страйкер не выкладывается на полную.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист сразу ушел в раздевалку, а после вовсе сел в автомобиль и уехал домой. Клуб пока не решил, применять ли к одиозному страйкеру дисциплинарные меры.

По версии пресс-службы «Брешии», Марио лишь планово поменяли на другого футболиста в рамках отработки тактической схемы к предстоящему матчу, а никакого конфликта между игроком и тренером не было.

Страйкер, помимо «Брешии», поиграл за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель».

Ранее Марио на почве расизма столкнулся с фанатами «Вероны».

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