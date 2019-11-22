Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, что Криштиану Роналду не примет участия в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».

«В случае с Роналду нет никакой необходимости в объяснениях [по поводу замен в играх с «Локомотивом» и «Миланом»]. Я начал тренировать в 90-х, и даже любители реагировали на замены негативно. У меня есть выбор: либо потратить жизнь на то, чтобы объяснять игрокам свои решения, либо принять тот факт, что им стоит побыть наедине с собой и перекипеть.

В этом нет никакой проблемы. Зато есть проблема в другом: в первой игре за сборную Роналду почувствовал себя лучше, но во втором матче столкнулся с теми же проблемами [со здоровьем], что и в последних играх за «Ювентус». Мы хотим, чтобы он полностью выздоровел, делаем так, чтобы он тренировался еще лучше. Наша цель в том, чтобы Криштиану вышел на матч против «Атлетико». В матче с «Аталантой» он с 99%-й вероятностью будет недоступен», – цитирует Сарри Sportmediaset.it.

В матче с «Локомотивом» Сарри снял Роналду на 81-й минуте, в игре с «Миланом» – на 55-й.

При этом Криш сыграл 83 минуты за сборную Португалии в матче против Литвы и 90 минут – в матче против Люксембурга.

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