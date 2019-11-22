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Конте: «В дни соревнований игроки не должны много заниматься сексом, а девушка должна быть сверху»

Конте: «В дни соревнований игроки не должны много заниматься сексом, а девушка должна быть сверху»
Eurosport

56 мин. назад

Мудрые советы от коуча.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что старается контролировать сексуальную жизнь игроков во время соревновательного периода.

«Я рассказываю футболистам о том, как они должны заниматься сексом. В соревновательный период половой акт не должен длиться долго. Игрок должен потратить на это как можно меньше усилий, поэтому ему стоит быть снизу, а девушке – сверху», – рассказал Конте La Gazzetta dello Sport.

  • В 13-м туре чемпионата Италии «Интер» проведет выездной матч против «Торино». Игра состоится 23 ноября, начало – в 22:45 мск.
  • «Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Ювентуса» на 1 очко.

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