Главный тренер «Интера» Антонио Конте заявил, что старается контролировать сексуальную жизнь игроков во время соревновательного периода.

«Я рассказываю футболистам о том, как они должны заниматься сексом. В соревновательный период половой акт не должен длиться долго. Игрок должен потратить на это как можно меньше усилий, поэтому ему стоит быть снизу, а девушке – сверху», – рассказал Конте La Gazzetta dello Sport.

В 13-м туре чемпионата Италии «Интер» проведет выездной матч против «Торино». Игра состоится 23 ноября, начало – в 22:45 мск.

«Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от «Ювентуса» на 1 очко.

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