Getty Images

Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»

Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»
Eurosport

1 час назад

Все максимально странно.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».

«Сфокусирован на восстановлении и скором возвращении!» – написал 34-летний португалец.

  • В двух последних матчах «Юве» Криштиану был заменен, после второй замены он не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри и ушел в раздевалку.
  • После Роналду отыграл два полных матча за сборную Португалии в отборе Евро-2020.

Сарри: «99%, что Роналду не сыграет с «Аталантой»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте