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Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»
Все максимально странно.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Италии против «Аталанты».
«Сфокусирован на восстановлении и скором возвращении!» – написал 34-летний португалец.
- В двух последних матчах «Юве» Криштиану был заменен, после второй замены он не пожал руку главному тренеру Маурицио Сарри и ушел в раздевалку.
- После Роналду отыграл два полных матча за сборную Португалии в отборе Евро-2020.
Сарри: «99%, что Роналду не сыграет с «Аталантой»
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