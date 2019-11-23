Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась топлес.

Девушка выложила откровенное фото в инстаграме. Она позирует спиной к фотографу, из одежды на ней только обтягивающие спортивные брюки и платок.

25-летняя Джорджина встречается с нападающим «Ювентуса» с 2016 года.

В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

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