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Джорджина выложила фото топлес

Джорджина выложила фото топлес
Eurosport

43 мин. назад

Ты же всегда об этом мечтал?

Невеста португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась топлес.

Девушка выложила откровенное фото в инстаграме. Она позирует спиной к фотографу, из одежды на ней только обтягивающие спортивные брюки и платок.

  • 25-летняя Джорджина встречается с нападающим «Ювентуса» с 2016 года.
  • В 2017 году у пары родился ребенок. У Роналду есть еще три старших ребенка от суррогатных матерей.

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