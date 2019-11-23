Итальянское издание Novella 2000 опубликовало подробности о бракосочетании между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невестой Джорджиной Родригес.

Ранее сообщалось, что свадьба Криша прошла за закрытыми дверями из-за натянутых отношений между Джорджиной и матерью игрока Долорес Авейру. Тем не менее, итальянским журналистам удалось выяснить некоторые подробности.

Так, Novella 2000 сообщает, что организацией свадьбы занимался Бадр Хари – голландский кикбоксер, который приходится Роналду старинным другом.

Среди хейтеров Криша давно существует версия, что Бадр не просто дружит с португальцем: в медиа неоднократно появлялись фотографии (возможно, фейковые), намекающие на их более тесную связь.

В чемпионате Италии-2019/20 на счету Роналду 10 матчей, 5 голов и 1 голевая передача.

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