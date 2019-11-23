Нападающий «Милана» Даниэль Мальдини впервые попал в заявку на матч Серии A. 18-летний игрок включен в число футболистов, которые смогут выйти на поле в матче 13-го тура против «Наполи».

Даниэль – младший сын технического директора и бывшего капитана «россонери» Паоло Мальдини. Недавно Мальдини-младший подписал новый контракт с «Миланом» – он останется в клубе как минимум до 2024 года.

Паоло Мальдини выступал за «Милан» в 1984-2009 гг. и выиграл с клубом 26 трофеев, в том числе пять Кубков чемпионов. Он рекордсмен «россонери» по играм в Серии А (647) и во всех турнирах (902).

Отец Паоло и дед Даниэля – Чезаре Мальдини – играл за «Милан» в 1954-1966 гг., на его счету 412 матчей за клуб.

Старший сын Паоло Кристиан выступает в Серии С.

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