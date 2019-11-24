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«Я могу помогать ему лишь до определенной точки». Тренер «Брешии» вывел Балотелли из состава

«Я могу помогать ему лишь до определенной точки». Тренер «Брешии» вывел Балотелли из состава
Eurosport

1 час назад

Марио в своем стиле.

Главный тренер «Брешиа» Фабио Гроссо вывел итальянского нападающего Марио Балотелли из состава на матч против «Ромы».

Причиной послужил инцидент на недавней тренировке команды: коуч был недоволен самоотдачей игрока и отправил того в раздевалку посреди занятия. Марио не стал церемониться и просто уехал с клубной базы.

«Я не хочу преуменьшать или преувеличивать то, что случилось с Марио... но на тренировках я требую определенного темпа и определенной интенсивности от каждого. У него большой талант, но я могу помогать ему лишь до определенной точки», – приводит слова тренера AP.

  • 29-летний страйкер вернулся в сборную Италии после камбэка Манчини в национальную команду, но уже год не получает приглашений.
  • У Марио два гола в семи матчах Серии А-2019/20.

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