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Владелец «Брешиа»: «Балотелли черный, но работает над тем, чтобы стать чище»
Эм, что?
Владелец «Брешиа» Массимо Челлино прокомментировал склоку между нападающим клуба Марио Балотелли и фанатами «Вероны», случившуюся во время игры 11-го тура чемпионата Италии (1:2).
По ходу матча Бало подвергся расистским оскорблениям, после чего вышел из себя и пнул мяч в сторону ультрас «Вероны». Фанаты «Брешиа», однако, не поддержали своего игрока, назвав его «высокомерным».
Через несколько недель после инцидента по теме высказался Челлино: «Он черный, что я могу сказать? Он работает над тем, чтобы сделать себя чище. Но это не так просто».
- Позже «Брешиа» выпустила заявление, в котором говорится, что слова Челлино были неправильно поняты и являлись шуткой.
- 23 ноября главный тренер «Брешиа» Фабио Гроссо вывел Балотелли из состава – коуч остался недоволен самоотдачей игрока.
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