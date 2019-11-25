Владелец «Брешиа» Массимо Челлино прокомментировал склоку между нападающим клуба Марио Балотелли и фанатами «Вероны», случившуюся во время игры 11-го тура чемпионата Италии (1:2).

По ходу матча Бало подвергся расистским оскорблениям, после чего вышел из себя и пнул мяч в сторону ультрас «Вероны». Фанаты «Брешиа», однако, не поддержали своего игрока, назвав его «высокомерным».

Через несколько недель после инцидента по теме высказался Челлино: «Он черный, что я могу сказать? Он работает над тем, чтобы сделать себя чище. Но это не так просто».

Позже «Брешиа» выпустила заявление, в котором говорится, что слова Челлино были неправильно поняты и являлись шуткой.

23 ноября главный тренер «Брешиа» Фабио Гроссо вывел Балотелли из состава – коуч остался недоволен самоотдачей игрока.

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