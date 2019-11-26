Роналду нужно смириться со сменой статуса. В «Ювентусе» он больше не лучший

Болельщики и медиа привыкли к уникальному организму Криштиану Роналду. Известно, какое внимание португалец уделяет деталям и повседневным мелочам, чтобы как можно дольше оставаться в идеальной форме. Португалец – фрик в том, что касается здоровья и спорта. Именно его перфекционизм сформировал грубое разделение, которое много лет определяло статус лучших игроков мира: Месси – талант и гениальность, КР7 – одержимость успехом и постоянная работа над собой.

Из-за этого 34-летнего португальца до сих пор по инерции вносят в топ-2 лучших игроков мира. Очевидно, что так считает и сам Роналду. Это объясняет реакцию нападающего на замены от Маурицио Сарри: если ты лучший, то имеешь право злиться на свою слабую игру или на решения тренера. Инсайдеры сообщили, что против «Милана» Криш даже покинул стадион до финального свистка – в «Реале» за такое недавно затравили Гарета Бэйла, но Роналду по-прежнему верит в особый статус.

Криштиану Роналду проходит мимо Маурицио Сарри в раздевалку после замены в матче против «Милана»Getty Images

Позже он объяснил, что злился не на тренера, списал неудачную игру на травму и обвинил медиа в подтасовке фактов: «За последние три недели я играл меньше, но проблема в том, что журналисты все придумывают. Никто не любит замены, но я понимаю, что играл недостаточно остро». При этом La Gazzetta dello Sport объявила, что португалец не извинился перед одноклубниками и уехал в сборную. Легко представить, что он вообще не считал себя виноватым, если объяснил слабую дисциплину недопониманием. Такое случалось и раньше – не только в «Ювентусе».

Весной 2009-го уже было известно, что карьера Роналду в «МЮ» заканчивается. За год до этого португалец договорился с Алексом Фергюсоном, что поможет клубу еще сезон и уедет в Мадрид. Но даже в такой ситуации Криштиану капризничал из-за отношения к себе. При счете 2:0 в пользу «Юнайтед» в манчестерском дерби сэр Алекс заменил КР7, чтобы поберечь его к финалу ЛЧ. В ответ Роналду кинул на газон куртку, которую передал ассистент, и с явным раздражением сел на лавку. «Юнайтед» идет к чемпионскому титулу и финалу ЛЧ, все отлично, а потом появляется игрок, который так себя ведет, – укорил звезду Дуайт Йорк. – В этом нет необходимости, такое поведение неприемлемо».

Роналду стремился к совершенству во всем, но так и не научился этично реагировать на решения тренера. В «Реале» он действовал так же, как и в «Манчестере», а фанаты прощали заскоки из-за результата и культового статуса. В 2017-м Зинедин Зидан заменил его на 72-й минуте матча против «Лас-Пальмаса» при счете 2:1 – Роналду даже не взглянул на тренера и пробормотал: «Почему я? Я сделал все, чтобы мы вели, черт возьми!» В следующем году то же произошло в игре с «Леванте»: Криш уступил место Асенсио за восемь минут до конца основного времени и выместил зло на операторе: «Следи за игрой. Показывай матч, а не меня».

Разница этих кейсов с ситуациями в матчах против «Локомотива» и «Милана» в том, что раньше поведение Роналду оправдывала польза, которую он приносил командам. В «МЮ» Криштиану вел команду, завораживал фанатов и защитников финтами, олицетворял победный менталитет. Ферги понимал, что нет смысла конфликтовать с таким игроком, особенно если он через месяц покинет клуб. Для «Реала» португалец тоже превратился в центральный элемент, поэтому никто не обратил внимания на негатив лидера.

В «Юве» КР7 не оправдывают ни достижения, ни статус. Его влияние на игру резко уменьшилось по сравнению с выступлениями за «Реал». После невероятных 15 мячей в 13 матчах ЛЧ-2017/18 в дебютном сезоне за туринцев результативность Криша опустилась до шести голов в девяти играх главного еврокубка. При этом именно Лига чемпионов – главный турнир и заветная цель для Роналду. Тенденция продолжилась в этом сезоне: у португальца пять голов в 10 матчах чемпионата Италии, из них два – с пенальти. Очень неплохой показатель, но его недостаточно, чтобы считаться лучшим.

Криштиану Роналду и Зинедин ЗиданGetty Images

Именно результативность делала португальца исключительным игроком в последних сезонах за «Реал»: он уже мало двигался и почти не обводил соперников, но превратился в идеального нападающего штрафной и добился совершенства в реализации моментов. Тогда Роналду компенсировал потерю скорости сменой роли, но сохранил пафос и положение. В Турине его естественное старение продолжилось – это значит, что нужна еще одна глобальная смена роли и отношения к себе.

Даже если в эпизодах с заменами Роналду злился не на Сарри лично, а на себя и на ситуацию, так реагировать неправильно. Португалец все еще относится к себе как одному из двух лучших игроков мира, хотя давно лишился для этого оснований. В этом нет ничего страшного: он и так продержался на вершине намного дольше Роналдо, Кака и Роналдиньо, а теперь уступил место Килиану Мбаппе, Рахиму Стерлингу и Садио Мане. Для «Ювентуса» Криш сейчас – важнейший опытный игрок с характером победителя, но больше не уникальная звезда, как в «Реале». Если он сам не примет этого, то увязнет в скандалах и превратится из великой легенды в стареющего скандалиста.

Возрастные изменения затрагивают любых футболистов – даже тех, кто превратил заботу о теле в культ. Это касается, например, Райана Гиггза – валлиец занимался йогой и доиграл до 40, но где-то за семь лет до завершения карьеры перешел с фланга в центр и согласился на роль игрока ротации. До этого Гиггз составлял важнейшее звено самого мощного центра поля в АПЛ с Дэвидом Бекхэмом, Полом Скоулзом и Роем Кином, но в середине 2000-х смирился с тем, что нельзя в 35 сохранить энергию 25-летнего. Такое отношение заставляет зря изматываться и портит характер. Именно поэтому в последних сезонах Гиггз выходил в важных матчах, выполнял особые указания Ферги, часто сидел в запасе и показывал волшебство не в каждом матче. Его это устроило – такой расклад позволил встретить пятый десяток на поле, а не в телевизионной студии.

Другой пример для Роналду – Златан Ибрагимович. Игра шведа никогда не зависела от скорости, но он сохранил статус звезды и сильнейшие качества (атлетизм и гибкость) благодаря переезду в MLS. Ибра не цеплялся за европейские топ-клубы, когда понял, что больше не тянет в «МЮ». Вместо этого он переехал в более слабый чемпионат и продолжил мифологизировать образ. Если Роналду хочет играть до 40, нужно сделать выбор: либо согласиться на роль игрока ротации в «Ювентусе», либо уйти в лигу, где он по умолчанию будет богом. Невозможно в 34 требовать от себя той же игры, что и за 10 лет до этого, в одном из главных клубов мира. Логично, что Сарри не ставит цели построить команду вокруг Криштиану, но португалец чувствует, что ситуация меняется, и это его задевает. Справиться с раздражением очень просто – достаточно принять, что ты больше не на вершине, и насладиться новым этапом карьеры.

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