Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович провел пресс-конференцию и заявил, что успешно завершил курс лечения от лейкемии. Недавно он вернулся к работе после курса химиотерапии.

«Тяжелые четыре месяца позади. У меня была химиотерапия, но я через это прошел. Я получил серьезную помощь от врача, также меня поддерживали психологически. Я очень всем благодарен, спасибо от всего сердца.

Спасибо всем за уважение к моей ситуации. С сегодняшнего дня мы говорим не о лейкемии Михайловича. С сегодняшнего дня мы говорим о Михайловиче только как о главном тренере «Болоньи», – цитирует 50-летнего коуча Nedeljnik.

«Курс лечения успешен, а характер помог победить ему в этом сражении. Но нужно время, чтобы понять, побеждена ли болезнь окончательно. Мы будем следить за этим и регулярно проводить проверки», – объяснил врач Михайловича Микеле Калво.

«Болонья» идет на 15-м месте в Серии А после 12 туров.

Заболевание было диагностировано летом.

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