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Сарри: «Надеюсь, Роналду выиграет «Золотой мяч»
Появится ли в коллекции Криша шестой мячик?
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри выразил надежду, что нападающий его команды Криштиану Роналду выиграет «Золотой мяч»-2019.
«Надеюсь, Криштиану выиграет «Золотой мяч», Де Лигт – Kopa Trophy (приз лучшему молодому игроку – прим. Eurosport), а Дибала однажды станет претендентом на «Золотой мяч», – цитирует Сарри Goal.com.
- Вручение «Золотого мяча»-2019 пройдет 2 декабря. Главными претендентами на награду считаются Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Лионель Месси («Барселона»).
- У Криштиану и Месси по пять «Золотых мячей».
Роналду нужно смириться со сменой статуса. В «Ювентусе» он больше не лучший
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