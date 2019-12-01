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Сарри: «Надеюсь, Роналду выиграет «Золотой мяч»

Сарри: «Надеюсь, Роналду выиграет «Золотой мяч»
Eurosport

22 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Появится ли в коллекции Криша шестой мячик?

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри выразил надежду, что нападающий его команды Криштиану Роналду выиграет «Золотой мяч»-2019.

«Надеюсь, Криштиану выиграет «Золотой мяч», Де Лигт – Kopa Trophy (приз лучшему молодому игроку – прим. Eurosport), а Дибала однажды станет претендентом на «Золотой мяч», – цитирует Сарри Goal.com.

  • Вручение «Золотого мяча»-2019 пройдет 2 декабря. Главными претендентами на награду считаются Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Лионель Месси («Барселона»).
  • У Криштиану и Месси по пять «Золотых мячей».

Роналду нужно смириться со сменой статуса. В «Ювентусе» он больше не лучший

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