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Сарри обвинил Буффона в пропущенном мяче от «Сассуоло»

Сарри обвинил Буффона в пропущенном мяче от «Сассуоло»
Eurosport

20 мин. назад

Но тут же оговорился, что ошибался не только Джиджи.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал ошибки команды в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло», которй завершился вничью.

«Мы допустили ошибки в движении, были слишком медленны. Криштиану Роналду восстановился, следующая цель – вернуть блестящие результаты. Во втором пропущенном мяче очевидна вина Буффона, но ошибалась вся команда», – цитирует 60-летнего Сарри Tuttosport.

  • «Юве» и «Сассуоло» сыграли со счетом 2:2.
  • Осечка стоила туринцам лидерства в чемпионате Италии – на первое место поднялся «Интер».

Роналду нужно смириться со сменой статуса. В «Ювентусе» он больше не лучший

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