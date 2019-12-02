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Сарри обвинил Буффона в пропущенном мяче от «Сассуоло»
Но тут же оговорился, что ошибался не только Джиджи.
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал ошибки команды в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло», которй завершился вничью.
«Мы допустили ошибки в движении, были слишком медленны. Криштиану Роналду восстановился, следующая цель – вернуть блестящие результаты. Во втором пропущенном мяче очевидна вина Буффона, но ошибалась вся команда», – цитирует 60-летнего Сарри Tuttosport.
- «Юве» и «Сассуоло» сыграли со счетом 2:2.
- Осечка стоила туринцам лидерства в чемпионате Италии – на первое место поднялся «Интер».
Роналду нужно смириться со сменой статуса. В «Ювентусе» он больше не лучший
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