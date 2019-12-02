«Ювентус» сенсационно потерял очки в домашней игре Серии А против «Сассуоло» – 2:2.

На 70-й минуте «бьянконери» были близки к тому, чтобы вырвать волевую победу. Пауло Дибала с разворота пробил низом. Неизвестно, спас бы 18-летний голкипер Стефано Турати ворота, но на пути мяча вырос Криштиану Роналду.

За две минуты до этого эпизода Роналду с 11-метровой отметки сравнял счет.

В 11 матчах чемпионата Италии-2019/20 Криштиану отличился 6 раз (2 – с пенальти).

В результате осечки «Ювентус» потерял лидерство в Серии А. Команда Маурицио Сарри на очко отстает от «Интера».

Роналду нужно смириться со сменой статуса. В «Ювентусе» он больше не лучший

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