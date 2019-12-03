Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи усомнился в честном голосовании перед вручением «Золотого мяча».

«Для Криштиану Роналду это не сложное время. Мы всегда говорили, что он заслужил выиграть «Золотой мяч» – мы так считаем. Результаты голосования всегда сомнительны. Для Роналду это не трудное время, он просто пропускал тренировки из-за ушиба колена, и мы благодарны ему за то, что он сделал в неоптимальных условиях», – цитирует Паратичи Corriere dello Sport.

«Золотой мяч» в шестой раз выиграл Лионель Месси, Роналду стал четвертым.

У 34-летнего Криштиану – пять «Золотых мячей».

Месси взял «Золотой мяч» и заговорил об уходе. Криш не приехал, приз вратарям назвали в честь Яшина

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