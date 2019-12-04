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Златан: «Увидимся в Италии. Присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь»
Кажется, на этот раз Ибра не шутит. Хотя кто его знает.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что продолжит карьеру в одном из итальянких клубов.
«Я присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь, обновить историю и биться против всех и всего. Только так я найду необходимую мотивацию, чтобы опять вас удивить. Речь идет не только о выборе команды – есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, в том числе интересы моей семьи. Скоро увидимся в Италии», – цитирует 38-летнего Златана Fox Sports, ссылаясь на GQ Italia.
- Ранее медиа сообщали об интересе к Ибрагимовичу из «Милана» и «Наполи».
- В ноябре швед ушел из «Лос-Анджелес Гэлакси».
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