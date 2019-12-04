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Криштиану: «Соперничество между Роналду и Месси только начинается»

Криштиану: «Соперничество между Роналду и Месси только начинается»
Eurosport

26 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Сможет ли Криш догнать и перегнать Лео?

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не считает, что соперничество между ним и Лионелем Месси закончено после того, как аргентинец опередил его по числу «Золотых мячей».

«Кончилось ли соперничество между Роналду и Месси? Оно только начинается!» – цитирует 34-летнего португальца твиттер El Chiringuito.

  • Месси в 2019 году выиграл шестой «Золотой мяч», у Роналду – пять наград.
  • В сезоне-2018/19 Роналду выиграл чемпионат и Суперкубок Италии в составе «Ювентуса», а со сборной Португалии победил в Лиге наций.

При голосовании за «Золотой мяч» Месси выбрали первым 61 раз, Ван Дейка – 69

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