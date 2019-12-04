Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, обратилась к нему со словами поддержки.

«Несравненный, неудержимый, смелый. Есть статистика и титулы, и везде ты – герой с лучшими результатами. Например: Лига наций, Кубок Италии, Серия A, лучший игрок Серии A. Но, к счастью, ни награды, ни титулы не дают о человеке полной картины, даже если их так много.

Что лучше всего говорит о тебе и характеризует тебя, так это ты сам, твоя страсть, твоя тяга к самосовершенствованию, твои последователи, ведь ты вдохновляешь миллионы людей в футболе и спорте.

Ты не боишься испытаний, ты покидаешь зону комфорта и продолжаешь преодолевать себя, чтобы снова показать миру, каково это – быть номером 1. Я люблю тебя», – написала Джорджина в инстаграме.

2 декабря Роналду получил приз лучшему игроку Серии A в сезоне-2018/19. Параллельно с этим Лионель Месси выиграл свой шестой «Золотой мяч».

У Криштиану осталось пять «Золотых мячей».

Криштиану: «Соперничество между Роналду и Месси только начинается»

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