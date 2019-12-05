Итальянское издание Corriere dello Sport анонсировало пятничный матч 14-го тура чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой» с расистким подтекстом.

«Черная пятница», – гласит заголовок на первой полосе журнала, под которым размещены фотографии темнокожих футболистов – нападающего «Интера» Ромелу Лукаку и защитника «Ромы» Криса Смоллинга. В «Роме» осудили неоднозначное творчество.

Похожая реакция у других пользователей твиттера.

«Я наивно полагал, что ответная реакция заставит их признать ошибку, но нет. Они опубликовали это сегодня утром»

«Глухой и неотесанный стиль общения со стандартным расистским оттенком. Сказать, что я шокирован, было бы ложью. Абсолютный позор со стороны Corriere dello Sport».

«Интер» и «Рома» сыграют на «Сан Сиро» 6 декабря.

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