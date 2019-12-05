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Аморузо: «Роналду уже несколько месяцев еле таскается по полю. Ему нужно подавить в себе гордость»
Как бы Кришу ни хотелось обратного, футбольная жизнь не длится вечно.
Бывший нападающий «Ювентуса» Никола Аморузо подверг критике страйкера «бьянконери» Криштиану Роналду.
«Криштиану уже несколько месяцев еле таскается по полю. Он должен подавить в себе гордость и признать, что в его возрасте отдых гораздо важнее, чем некоторые игры. Это сложный вопрос, но я убежден, что он все еще может изменить ситуацию», – приводит слова Аморузо The Sun.
- В чемпионате Италии-2019/20 на счету Роналду 11 матчей, шесть голов и один ассист.
- В Лиге чемпионов-2019/20 Криш провел пять игр и забил один мяч.
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