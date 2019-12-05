Бывший нападающий «Ювентуса» Никола Аморузо подверг критике страйкера «бьянконери» Криштиану Роналду.

«Криштиану уже несколько месяцев еле таскается по полю. Он должен подавить в себе гордость и признать, что в его возрасте отдых гораздо важнее, чем некоторые игры. Это сложный вопрос, но я убежден, что он все еще может изменить ситуацию», – приводит слова Аморузо The Sun.

В чемпионате Италии-2019/20 на счету Роналду 11 матчей, шесть голов и один ассист.

В Лиге чемпионов-2019/20 Криш провел пять игр и забил один мяч.

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