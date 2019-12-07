Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, как он отомстил бывшему защитнику «Интера» Марко Матерацци.

«Я играл за «Ювентус», это был матч с «Интером». Матерацци напал на меня, словно наемный убийца, и сделал мне больно. Он был жестким футболистом, это в порядке вещей. Впрочем, есть два способа быть жестким. Один из них – это когда твоя жесткость направлена на кого-то конкретного. Паоло Мальдини тоже был жестким, но не таким, как Матерацци.

Это был матч «Ювентус» – «Интер» в 2006 году. После фола мне пришлось ненадолго покинуть поле, и Фабио Капелло сказал: «Я заменю тебя». Но я ответил, что продолжу игру. Я хотел вернуться, чтобы отомстить Матерацци. Если кто-то обращается со мной таким образом, я этого не забываю. Но через две минуты [после возвращения на поле] мне стало слишком больно. Я не смог играть. Затем я перешел в «Интер», «Барселону», «Милан»...

В миланском дерби в сезоне-2010/11 все были против меня. Это дает дополнительную мотивацию, но плохо, когда ты теряешь контроль. Ты можешь потерять голову и сделать что-то глупое. Я заработал пенальти, и кто же сфолил на мне? Матерацци. 1:0, «Милан» повел.

Во втором тайме он приблизился ко мне, а я ударил его движением тхэквондо, отправил его в больницу. Деян Станкович спросил меня: «Зачем ты это сделал?» И я ответил: «Я ждал этого момента четыре года. Вот почему», – цитирует Ибру Football Italia.

Златан выступал за «Милан» в 2010-2012 гг. и стал чемпионом Италии в сезоне-2010/11.

31 декабря истечет контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» – швед станет свободным агентом.

Златан: «Увидимся в Италии. Присоединюсь к клубу, который должен вернуться на победный путь»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android