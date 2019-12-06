Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал расистскую обложку вышедшего в четверг номера Corriere dello Sport. «Рома» и «Милан» не будут работать с газетой до конца года.

Ранее печатный выпуск издания вышел с анонсом матча «Интер» – «Рома» и заголовком «Черная пятница» на фоне темнокожих Лукаку и Смоллинга.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на матче... Corriere dello Sport выходит с тупейшим заголовком, что я только видел за всю карьеру. Вы, парни, подпитываете негатив и расизм. Вместо того, чтобы говорить о предстоящей игре на «Сан-Сиро» между двумя великими клубами... Вам следует делать свою работу лучше», – написал Ромелу в твиттере.

«Интер» ограничился осуждением, а санкции к газете применили «Рома» и другой клуб с «Сан-Сиро» – «Милан». Клубы выпустили совместное заявление, в котором осудили расистскую обложку и забанили издание до конца года – представители газеты не смогут присутствовать на тренировках команд и общаться с их игроками. Клубы учли, что сама статья носит анти-расистский характер, поэтому запрет будет действовать лишь до января, говорится в публикации на официальном сайте римского клуба.

Матч начнется в 23:45 по московскому времени.

«Интер» занимает первую строчку, «Рома» – пятую.

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