Corriere dello Sport в пятничном выпуске попыталась оправдаться за расистскую обложку. Свежий номер вышел с заголовком: «Кого вы называете расистами»?

Надпись красуется в центре изображения, по краям – обрывки других обложек газеты с антирасистскими месседжами. Подзаголовок: «Линчевание газеты, которая на протяжении столетия защищала свободу и равенство».

Ниже размещено обращение главного редактора Ивана Дзаццарони: «Тем, кто хочет и может это понять: заголовок «Черная пятница» был всего лишь способом восхваления различий, великолепного многообразия различий. Если вы этого не понимаете, то либо не можете, либо просто притворяетесь.

«Черная пятница» – невинный газетный заголовок, заголовок газеты, которая уже почти сто лет страстно и упорно отстаивает ценности спорта. И все же его превратили в отраву те, в ком этой отравы полно».

В четверг 5 декабря итальянское издание вышло с заголовком «Черная пятница» и фотографиями темнокожих Лукаку и Смоллинга на обложке. Обложка анонсировала матч «Интер» – «Рома».

Ромелу назвал это «тупейшим заголовком», что он видел за всю карьеру.

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