Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри раскритиковал футболистов после поражения от «Лацио» в 15-м туре чемпионата Италии.

«Многие игроки не уважали стратегию и заняли неправильные позиции. Мы заплатили за это. Дибала должен был находиться ближе к мячу, Бернардески – занять позицию в центре. Мы говорили об этих вещах перед матчем, но они не произошли», – цитирует 60-летнего Сарри The Sun.

Итальянский коуч недоволен удалением Хуана Куадрадо. «Мы были очень хороши в первом тайме, и все могло быть идеально, если б не это удаление. Думаю, что фол заслуживал желтой карточки, красная – преувеличение. Но мы потеряли контроль над ситуацией и возможость выйти на первое место», – заявил Сарри.

«Ювентус» проиграл «Лацио» со счетом 1:3.

В турнирной таблице туринцы отстают от «Интера» на два очка.

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