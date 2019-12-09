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Криштиану-младший стал лучшим игроком детского турнира в составе «Ювентуса» U-9
Детский «Золотой мяч» этому юному господину!
Старший сын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим игроком детского турнира Trophee Cavour.
Криштиану-младший выступает за «Юве» U-9 – парень помог команде победить на турнире, забив несколько мячей.
- Мальчик поступил в академию «Ювентуса» летом 2018 года, когда его отец присоединился к новому клубу.
- Криштиану-младший родился в 2010 году от суррогатной матери, у него есть младший брат и две сестры.
Аморузо: «Роналду уже несколько месяцев еле таскается по полю. Ему нужно подавить в себе гордость»
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