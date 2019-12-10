«Он перешел в клуб, который семь лет подряд выигрывал чемпионат. Это новый вызов? Серьезно?» – так Златан Ибрагимович издевался над трансфером Криштиану в «Юве». Пока все медиа мира писали, что Роналду разорвет Серию А и поможет «синьоре» взять Кубок чемпионов, швед сказал правду: португалец отправился туда, где попроще и посытнее.

Вся жизнедеятельность сегодняшних «бьянконери» подчинена одному турниру – рубиться в других им уже неинтересно. Соответственно, путешествие Криша в Италию оказалось игрой ва-банк: либо забираешь ЛЧ и борешься за «Золотой мяч», либо со стороны наблюдаешь за триумфами Лео и нарываешься на изящный троллинг от Ван Дейка.

Криштиану Роналду, «Ювентус»Getty Images

Кажется, Роналду уже пожалел о своем выборе. На днях издание Abc.es пульнуло ожидаемый инсайд: Криштиану считает, что если бы остался в «Мадриде», то выиграл бы на два «Золотых мяча» больше. Почему эта версия правдоподобна? Достаточно взглянуть на победу Месси в 2019 году. Из командных трофеев у него только Ла Лига, из личных – рекордная «Золотая бутса» и бешеная статистика по голам со штрафных. Несмотря на эти относительно скромные ачивки, приз забрал именно аргентинец, а не кто-то из «Ливерпуля», «Аякса» или «Тоттенхэма».

Соответственно, для «Золотого мяча» сейчас достаточно хоть сколько-нибудь престижного титула и огромной коллекции голов – звучит не так уж и невыполнимо, особенно для монстров уровня Криштиану. Но в Италии Роналду сам отрезал себя от легких достижений. Во-первых, потому что «скудетто» «Ювентуса» уже давно никого не возбуждает – в Серии А с интригой даже хуже, чем в Германии или Франции. Тем более, «синьора» замечательно собирала золотишко и без Криша. Во-вторых, в Италии ощутимо сложнее заколачивать банки. Просто для сравнения: в Кальчо за последние 10 лет только Гонсало Игуаин вонзил больше 30 мячей за сезон, а в Испании меньше 30 у лучшего страйкера последний раз было еще в 2008 году. Зато с тех пор случались и 50 голов Месси, и 48 у Криша, и 40 у Суареса – короче, в Ла Лиге элитным форвардам объективно комфортнее.

Вдвойне смешно, что когда у Лео спросили, кто круче, он или Роналду, аргентинец назвал себя плеймейкером, а конкурента – голеадором. Кажется, Лионель поскромничал: он разрывает нынешнего Криша и по голам, и по ассистам. В «Ювентусе» португалец постепенно мутировал в обычного топ-страйкера, и Роналду вряд ли устраивает эта роль. Его цель – статус лучшего футболиста в истории, но сейчас он фактически недостижим. Челлендж слишком сложный: победа в ЛЧ позволяет всего лишь сражаться за «Золотой мяч» (без гарантий), зато поражение сразу вычеркивает из шорт-листа. Учитывая, что у Криша впереди не так много праймовых лет, самое время что-то экстренно предпринять.

Криштиану Роналду и Лионель МессиGetty Images

В условиях, когда тебя регулярно меняют, а вокруг – игрушечный чемпионат, есть только один выход. Нужно вернуться туда, где ты был лучшим, оставить там все силы и напоследок зарубиться с Месси. Трип в Италию получился полезным и отрезвляющим, но настоящий дом Роналду – «Реал Мадрид». В «Юве» португалец зарабатывает в разы больше остальных, но Сарри прекрасно обойдется и без Криша, так что все зависит от Роналду и Переса.

Если «Реал» предложит адекватную сумму, а 35-летняя легенда не будет слишком яростно торговаться за контракт, летом 2020 года случится самый трогательный камбэк десятилетия. Только тогда интрига в битве за «Золотые мячи» наконец возродится, потому что сейчас она мертва – в отсутствие Криша Лео будет легко забирать эти сувениры каждый год.

Другие тексты Павла Городницкого о лучшем футболисте планеты (по мнению Криша и его фанатов):

Сарри взбесил Роналду не только заменами. Маурицио раскрывает тайны Криша

Роналду сломал природу и сохранил молодость. Когда Месси закончит, Криш растопчет его рекорды

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте