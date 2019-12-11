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Sky Sports: Гаттузо возглавит «Наполи», Анчелотти может уйти в «Эвертон»

Sky Sports: Гаттузо возглавит «Наполи», Анчелотти может уйти в «Эвертон»
Eurosport

1 час назад

Аурелио де Лаурентис быстро нашел замену уволенному Дону Карло.

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в ближайшее время станет коучем «Наполи».

«Гаттузо займет место Анчелотти. Контракт на полгода с возможностью продления еще на сезон. Все подтверждено и подписано», – сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным Sky Sports, уволенный из «Наполи» Карло Анчелотти может возглавить «Эвертон» – в ближайшее время «ириски» вступят с ним в переговоры.

  • Анчелотти был уволен из «Наполи» сразу после того, как вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов.
  • «Эвертон» 5 декабря уволил Марко Силву. Еще одним претендентом на пост тренера «ирисок» является Унаи Эмери, недавно покинувший «Арсенал».

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