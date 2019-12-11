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Гаттузо возглавил «Наполи»

Гаттузо возглавил «Наполи»
Eurosport

1 час назад

Рино призван навести порядок в команде.

«Наполи» объявил о назначении Дженнаро Гаттузо главным тренером команды.

Сообщение о том, что Гаттузо стал новым коучем неаполитанцев, появилось в официальном твиттере клуба. Ранее мы писали, что Дженнаро подпишет с «Наполи» контракт на полгода с возможностью продления еще на один сезон.

  • Пост главного тренера «Наполи» стал вакантным после отставки Карло Анчелотти.
  • В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» идет на седьмом месте.

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