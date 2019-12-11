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Роналду пришел в ярость на тренировке из-за неудавшегося финта и трижды запулил мячом в небо
Криша разозлила собственная неуклюжесть.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пришел в ярость на тренировке и запулил мячом в небо.
Криш остался недоволен собственным неудачным приемом мяча и со злости выбил его далеко за пределы видимости. Потом португалец проделал этот же трюк еще с двумя мячами.
- В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 12 матчей, забил семь голов и отдал один ассист.
- Ранее Криштиану был признан лучшим игроком прошедшего сезона в Серии A.
Аморузо: «Роналду уже несколько месяцев еле таскается по полю. Ему нужно подавить в себе гордость»
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