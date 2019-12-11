Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пришел в ярость на тренировке и запулил мячом в небо.

Криш остался недоволен собственным неудачным приемом мяча и со злости выбил его далеко за пределы видимости. Потом португалец проделал этот же трюк еще с двумя мячами.

В чемпионате Италии-2019/20 Роналду провел 12 матчей, забил семь голов и отдал один ассист.

Ранее Криштиану был признан лучшим игроком прошедшего сезона в Серии A.

Аморузо: «Роналду уже несколько месяцев еле таскается по полю. Ему нужно подавить в себе гордость»

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