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2 классных выстрела Роналду, которые доказывают, что Криш еще в полном порядке

2 классных выстрела Роналду, которые доказывают, что Криш еще в полном порядке
Eurosport

1 час назад

Португалец ответил критикам голами.

«Ювентус» обыграл «Удинезе» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Звездный нападающий туринцев Криштиану Роналду отметился дублем.

Роналду открыл счет на девятой минуте – в штрафной он подхватил мяч после скидки Пауло Дибалы и переправил его в сетку.

Второй гол Криш положил на 37-й минуте, откликнувшись на ювелирный пас Гонсало Игуаина.

  • Матч завершился со счетом 3:1, автором третьего мяча стал Леонардо Бонуччи.
  • «Юве» возглавил турнирную таблицу Серии А, но «Интер» имеет матч в запасе.

Роналду пришел в ярость на тренировке из-за неудавшегося финта и трижды запулил мячом в небо

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