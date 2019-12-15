Getty Images
2 классных выстрела Роналду, которые доказывают, что Криш еще в полном порядке
Португалец ответил критикам голами.
«Ювентус» обыграл «Удинезе» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Звездный нападающий туринцев Криштиану Роналду отметился дублем.
Роналду открыл счет на девятой минуте – в штрафной он подхватил мяч после скидки Пауло Дибалы и переправил его в сетку.
Второй гол Криш положил на 37-й минуте, откликнувшись на ювелирный пас Гонсало Игуаина.
- Матч завершился со счетом 3:1, автором третьего мяча стал Леонардо Бонуччи.
- «Юве» возглавил турнирную таблицу Серии А, но «Интер» имеет матч в запасе.
Роналду пришел в ярость на тренировке из-за неудавшегося финта и трижды запулил мячом в небо
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте