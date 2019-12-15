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Роналду установил уникальный рекорд топ-5 европейских лиг
Любители статистики в экстазе.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду установил уникальный рекорд после матча чемпионата Италии против «Удинезе».
34-летний португалец сделал дубль и добился важного статистического достижения. Роналду – единственный футболист чемпионатов Италии, Испании, Англии, Германии и Франции, который забил минимум 10 мячей во всех турнирах в 15 последних сезонах.
- «Ювентус» переиграл «Удинезе» со счетом 3:1.
- В сезоне-2019/20 Роналду забил за «Юве» 11 мячей в 19 играх.
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