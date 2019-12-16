Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал неожиданное увольнение Карло Анчелотти с поста главного тренера.

«Желаю ему только самого наилучшего. Он незаурядный человек и большой друг. В конце сезона посмотрим, что пошло не так и кто ошибся. Подведем жирную черту», – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

60-летний Анчелотти был уволен из «Наполи» сразу после того, как вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На замену пришел Дженнаро Гаттузо, и «Наполи» проиграл первый матч под его руководством.

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