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Де Лаурентис – об увольнении Анчелотти: «В конце сезона увидим, кто ошибся»
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Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал неожиданное увольнение Карло Анчелотти с поста главного тренера.
«Желаю ему только самого наилучшего. Он незаурядный человек и большой друг. В конце сезона посмотрим, что пошло не так и кто ошибся. Подведем жирную черту», – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
- 60-летний Анчелотти был уволен из «Наполи» сразу после того, как вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов.
- На замену пришел Дженнаро Гаттузо, и «Наполи» проиграл первый матч под его руководством.
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