Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от капитанской повязки в матче против «Удинезе» в пользу Блеза Матюиди.

С повязкой на поле вышел Гонсало Игуаин, которого заменили на 80-й минуте. Он хотел передать капитанские полномочия Роналду, но 34-летний португалец принял повязку только для того, чтобы отдать ее Матюиди, так как тот провел в клубе больше времени.

«Криштиану, спасибо за эту честь», – написал Матюиди после матча.

«Юве» выиграл со счетом 3:1, Роналду сделал дубль.

Туринцы возглавляют турнирную таблицу Серии А вместе с «Интером», оба клуба набрали по 39 очков в 16 турах.

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