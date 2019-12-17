Серия A представила картины с обезьянами – с их помощью лига начала борьбу против расизма

Серия A запустила кампанию по борьбе с расизмом. Лига представила три картины, на которых изображены обезьяны в цветах различных клубов. Картины написал итальянский художник Симоне Фугадзотто.

«Я рисую обезьян уже пять-шесть лет. Подумал, что могу сделать эту работу, чтобы дать всем понять, что мы и есть обезьяны. Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи – западную, обезьяну с миндалевидными глазами – азиатскую, и черную обезьяну по центру, с которой все и началось.

Обезьяна должна научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы. Мы все обезьяны», – рассказал Фугадзотто.

В нынешнем сезоне в Италии бушует один расистский скандал за другим: так, во время игры 11-го тура нападающий «Брешии» Марио Балотелли пнул мячом в оскорблявших его фанатов «Вероны».

В прошлом сезоне случился громкий кейс с тиффози «Интера» – они на расистской почве оскорбляли защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Владелец «Брешиа»: «Балотелли черный, но работает над тем, чтобы стать чище»

Подписывайся на нас Вконтакте