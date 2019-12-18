Жорже Мендеш, агент португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, считает, что «Золотой мяч» достался бы его клиенту, выступай он все еще за мадридский «Реал».

В этом году приз ушел к Лионелю Месси – аргентинец взял шестую статуэтку и обогнал по этому показателю главного антагониста. Представитель Роналду считает, что «ЗМ» должен был достаться его клиенту.

«Криштиану заслужил получить «Золотой мяч» хотя бы один раз за последние два года. Если бы он играл в «Реале» – приз достался бы ему. Думаю, в следующем году он может выиграть награду снова. По-моему, это несправедливо. Он выиграл Лигу наций, и он – чемпион. Он знает, что он должен делать – посмотрим, что произойдет в 2020 году.

Криштиану для меня лучший игрок в истории мирового футбола... Рон все изменил. Он выиграл Лигу чемпионов четыре раза. Невозможно сравнить какого-либо игрока с Криштиану», – приводит слова агента Marca.

34-летний игрок перешел в «Ювентус» в 2018 году.

Главный индивидуальный приз футбола доставался ему в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

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