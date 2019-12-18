«Ювентус» в матче 17-го тура чемпионата Италии встретился с «Сампдорией» и победил – 2:1.

Первый тайм остался за «бьянконери». Один из мячей в ворота генуэзцев забил Криштиану Роналду – португалец грандиозно взмыл в воздух и нанес неотразимый удар головой.

Португалец поразил ворота в пятой игре подряд: ранее он отличался в матчах с «Удинезе» (3:1), «Сассуоло» (2:2) и «Лацио» (3:1) в чемпионате Италии, а также во встрече против «Байера» (2:0) в Лиге чемпионов.

Криш поднялся на третью строчку в таблице бомбардиров Серии A – на его счету стало 10 голов. Столько же забил Ромелу Лукаку из «Интера», на счету Жоау Педру из «Кальяри» 11 мячей.

Первую строчку в таблице лучших снайперов занимает Чиро Иммобиле из «Лацио» (17 голов).

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