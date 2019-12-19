«Ювентус» в матче 17-го тура чемпионата Италии выиграл у «Сампдории» (2:1). Победный мяч забил страйкер «бьянконери» Криштиану Роналду.

Гол Криша получился сверхярким: португалец взмыл в воздух на 71 сантиметр и точно пробил головой. При контакте с мячом высота, на которой находился Роналду, составила 256 сантиметров. Замедленный повтор гола по-настоящему поражает – его хочется пересматривать бесконечно.

«Ювентус» занимает первую строчку в турнирной таблице Серии A, у команды 42 очка. Вторым идет «Интер» с 39 баллами.

Роналду провел 14 матчей в чемпионате Италии-2019/20, забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу.

Роналду не выиграет «Золотой мяч» с «Ювентусом». Нужно возвращаться в «Мадрид»

Подписывайся на нас Вконтакте