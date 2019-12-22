17-летний нападающий «Интера» Себастьяно Эспозито отметил дебютный гол во взрослой карьере с мамой.

Милейший эпизод произошел в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Дженоа». Судья назначил пенальти в пользу «Интера», Эспозито подошел к точке и реализовал 11-метровый. Увидев мяч в сетке, молодой форвард побежал к краю поля и обнял стоявшую там маму.

«Интер» выиграл на «Сан-Сиро» со счетом 4:0.

Эспозито – воспитанник миланского клуба, он дебютировал за команду в марте 2019 года.

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