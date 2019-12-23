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Роналду взмыл на 71 см. Узнай секреты, которые помогают ему побеждать гравитацию
Звучит просто, выполнить сложно.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче против «Сампдории» бросил вызов гравитации и забил, выпрыгнув на 71 сантиметр. Голова португальца в момент удара находилась на высоте 256 сантиметров. Криштиану – фитнес-гик, и выпрыгивать на впечатляющую высоту ему помогают усердные тренировки и комплекс разнообразных мер по восстановлению, хотя сверхсекретной формулы у него нет.
В феврале Криштиану исполнится 35, но недавно он утверждал, что биологически чувствует себя на 23 года и хочет играть минимум до 40 лет. Пока никаких признаков старения не наблюдается. Физически Роналду остается одним из самых доминирующих игроков мира.
Вот самые важные составяющие успеха:
- регулярные тренировки в спортзале;
- диета;
- послематчевые тренировки;
- плавание;
- криотерапия;
- горячие и холодные ванны для регенерации мышц;
- отдых и восстановление.
Роналду считает, что психологическая сила так же важна, как физическая. Он проводит много времени с семьей и объясняет: «Спокойный образ жизни помогает быть лучше и физически, и морально. Время с семьей и друзьями помогает мне расслабиться и сохранить позитивный настрой. Также для получения максимальной отдачи от тренировок важен правильный сон. Я ложусь спать рано и рано встаю, особенно перед матчем. Сон помогает мышцам восстановиться».
Криштиану РоналдуGetty Images
Криштиану тренируется не только на клубной базе, но и дома. «Тренируйтесь там, где можете. Можно качать пресс в спальне перед сном или проснувшись утром. Если превратить это в рутину, позже это войдет в привычку», – объяснил португалец.
Работа не пойдет в прок, если не придерживаться правильной диеты. Роналду не веган, но ограничивает потребление мяса из-за высокого уровня содержания жира. Ключевая часть диеты – рыба: в частности, фирменное лиссабонское блюдо из сушеной трески, лука, тонко нарезанного картофеля и яичницы.
«Я сижу на белковой диете с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей, избегаю сладкого. Ешьте регулярно: если вы много тренируетесь, важно поддерживать высокий уровень энергии. Иногда я ем понемногу шесть раз в день», – вот пара советов от Криштиану для тех, кто хочет даже на четвертом десятке лет чувствовать себя способным летать.
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