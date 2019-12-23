Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче против «Сампдории» бросил вызов гравитации и забил, выпрыгнув на 71 сантиметр. Голова португальца в момент удара находилась на высоте 256 сантиметров. Криштиану – фитнес-гик, и выпрыгивать на впечатляющую высоту ему помогают усердные тренировки и комплекс разнообразных мер по восстановлению, хотя сверхсекретной формулы у него нет.

В феврале Криштиану исполнится 35, но недавно он утверждал, что биологически чувствует себя на 23 года и хочет играть минимум до 40 лет. Пока никаких признаков старения не наблюдается. Физически Роналду остается одним из самых доминирующих игроков мира.

Вот самые важные составяющие успеха:

регулярные тренировки в спортзале;

диета;

послематчевые тренировки;

плавание;

криотерапия;

горячие и холодные ванны для регенерации мышц;

отдых и восстановление.

Роналду считает, что психологическая сила так же важна, как физическая. Он проводит много времени с семьей и объясняет: «Спокойный образ жизни помогает быть лучше и физически, и морально. Время с семьей и друзьями помогает мне расслабиться и сохранить позитивный настрой. Также для получения максимальной отдачи от тренировок важен правильный сон. Я ложусь спать рано и рано встаю, особенно перед матчем. Сон помогает мышцам восстановиться».

Криштиану РоналдуGetty Images

Криштиану тренируется не только на клубной базе, но и дома. «Тренируйтесь там, где можете. Можно качать пресс в спальне перед сном или проснувшись утром. Если превратить это в рутину, позже это войдет в привычку», – объяснил португалец.

Работа не пойдет в прок, если не придерживаться правильной диеты. Роналду не веган, но ограничивает потребление мяса из-за высокого уровня содержания жира. Ключевая часть диеты – рыба: в частности, фирменное лиссабонское блюдо из сушеной трески, лука, тонко нарезанного картофеля и яичницы.

«Я сижу на белковой диете с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей, избегаю сладкого. Ешьте регулярно: если вы много тренируетесь, важно поддерживать высокий уровень энергии. Иногда я ем понемногу шесть раз в день», – вот пара советов от Криштиану для тех, кто хочет даже на четвертом десятке лет чувствовать себя способным летать.

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