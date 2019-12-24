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«Забивал везде, но в Италии сложнее всего». Лукаку рассказал, какой совет ему дал Роналду
Бельгийский форвард знал, что будет непросто.
Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что перед переездом в Серию А советовался с Роналду.
Криштиану проводит второй сезон за «Ювентус» после перехода из «Реала». Его голевая статистика скромнее, чем была в Испании, и этому есть объяснение – со слов самого португальца, в Италии играют от обороны. Именно об этом Рон говорил Лукаку перед его переходом в «Интер».
«Криштиану сказал мне: «Серия А – самая оборонительная лига в мире». Он сказал, что забивал голы везде, но в Италии ему сложнее всего. Если Криштиану Роналду так считает – это должно быть правдой», – цитирует Ромелу Calciomercato.
- «Интер» и «Ювентус» делят первую строчку чемпионата Италии, у команд по 42 очка.
- 22 декабря туринцы уступили «Лацио» в матче за Суперкубок Италии. Криш не забил.
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