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«Забивал везде, но в Италии сложнее всего». Лукаку рассказал, какой совет ему дал Роналду

«Забивал везде, но в Италии сложнее всего». Лукаку рассказал, какой совет ему дал Роналду
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 29 мин. назад

Бельгийский форвард знал, что будет непросто.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что перед переездом в Серию А советовался с Роналду.

Криштиану проводит второй сезон за «Ювентус» после перехода из «Реала». Его голевая статистика скромнее, чем была в Испании, и этому есть объяснение – со слов самого португальца, в Италии играют от обороны. Именно об этом Рон говорил Лукаку перед его переходом в «Интер».

«Криштиану сказал мне: «Серия А – самая оборонительная лига в мире». Он сказал, что забивал голы везде, но в Италии ему сложнее всего. Если Криштиану Роналду так считает – это должно быть правдой», – цитирует Ромелу Calciomercato.

  • «Интер» и «Ювентус» делят первую строчку чемпионата Италии, у команд по 42 очка.
  • 22 декабря туринцы уступили «Лацио» в матче за Суперкубок Италии. Криш не забил.

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