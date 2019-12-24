Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что перед переездом в Серию А советовался с Роналду.

Криштиану проводит второй сезон за «Ювентус» после перехода из «Реала». Его голевая статистика скромнее, чем была в Испании, и этому есть объяснение – со слов самого португальца, в Италии играют от обороны. Именно об этом Рон говорил Лукаку перед его переходом в «Интер».

«Криштиану сказал мне: «Серия А – самая оборонительная лига в мире». Он сказал, что забивал голы везде, но в Италии ему сложнее всего. Если Криштиану Роналду так считает – это должно быть правдой», – цитирует Ромелу Calciomercato.

«Интер» и «Ювентус» делят первую строчку чемпионата Италии, у команд по 42 очка.

22 декабря туринцы уступили «Лацио» в матче за Суперкубок Италии. Криш не забил.

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