Алленаторе «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о забавном случае из 2003 года, когда он вместе с Массимилиано Аллегри работал в Серии C2.

16 ноября 2003 года «Санджованезе», которым рулил Сарри, сыграл вничью 0:0 с «Альянезе», которым рулил Аллегри. «Тот матч прошел без голов, даже без ударов в створ. В конце игры мой друг сказал мне: «Если вы – это два тренера, то любой может быть тренером».

В меня и Аллегри на тот момент никто не верил», – приводит слова Сарри Football Italia.

По окончании сезона-2018/19 Сарри ушел из «Челси» и сменил Аллегри на посту коуча «Юве». Макс, в свою очередь, взял творческий отпуск.

Единственный трофей в карьере Сарри – победа в Лиге Европы-2018/19 с «Челси».

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