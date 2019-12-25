Популярная инстаграм-модель Вики Одинцова рассказала, что отвергла ухаживания нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Главная знаменитость в моей телефонной книжке – Хэмилтон. Последний раз он писал мне 15 ноября, поздравлял с днем рождения. Мы дружим, просто переписываемся и созваниваемся иногда. Он во френдзоне, да. Я периодически езжу на его гонки – последний раз была в Сочи. Мы три года уже дружим. Когда мы с ним познакомились, я почти не говорила по-английски, только понимала.

Роналду ставил мне лайки и даже писал в директ несколько лет назад – «привет, как дела». Я удалила сообщение и не ответила. Мне кажется, он всем одинаковые сообщения рассылает, а там кто откликнется – ок, давай замутим. Но мне это неинтересно. Сотне девчонок он закинул удочку – кто-то да поведется. Конечно, на него все ведутся, а я не повелась.

Я причем знаю еще девчонок, которым он писал. Это давно было. Может, он так себе репутацию зарабатывал, поэтому всем писал? Вот с Неймаром я общаюсь – он лучший друг Хэмилтона. Понимаю, что он адекватный человек, мы переписываемся в инстаграме», – заявила Одинцова в интервью ютьюб-блогу «Макарена».

В 2010-2015 гг. Роналду встречался с другой российской моделью – Ириной Шейк.

Хэмилтон в 2019 году в шестой раз стал чемпионом «Формулы-1».

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